Глава МИД Литвы обсудил с коллегой в Канаде вопросы сотрудничества и безопасности

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил с канадским коллегой в Оттаве вопросы регионального и энергетического сотрудничества, развитие двухсторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

В четверг визит Л. Линкявичюса начался со встречи в Оттаве с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и министром обороны Харджитом Саджаном, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

«Мы очень ценим хорошие двухсторонние отношения с Канадой, политическую вовлеченность Канады в обеспечение безопасности нашего региона. С приближением тридцатилетия восстановления независимости Литвы мы благодарны за вклад Канады в нашу борьбу за независимость и за то, что Канада никогда не признавала насильственной инкорпорации Литвы в Советский Союз», – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.

Как говорится в сообщении, на встрече акцентировались укрепляющиеся экономические отношения Литвы и Канады, новые возможности партнерства в сферах науки, инноваций и в других областях.