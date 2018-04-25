Литва предоставит гуманитарную помощь Китаю

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Выражая свою солидарность с жителями Китая, медицинскими работниками и теми, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом, Кабинет министров одобрил гуманитарную помощь в размере 100 000 евро для Китая, который борется с этой эпидемией.

Эти средства выделены из резерва Правительства Литовской Республики. Деньги будут переведены в Международную федерацию соообществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Две недели назад премьер-министр Саулюс Сквернялис в своем письме премьер-министру Китая Ли Кэцяну подчеркнул, что Литва вместе со своими партнерами и международными организациями готова предложить гуманитарную помощь и обеспечить более тесное сотрудничество с соответствующими китайскими учреждениями для предотвращения распространения эпидемии во всем мире.