Глава Минкультуры Литвы вручил важнейшие награды ведомства

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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В пятницу министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас вручил важнейшие награды министерства.

Почетные знаки «Неси свой свет и верь» в этом году получат художник, график, режиссер Стасис Эйдригявичюс, композитор Линаса Римша, дирижер, педагог Мартинас Сташкус, писатель, журналист, редактор, переводчики Ламонас Инюс, главный редактор издания Kulturos barai Лайма Канопкене и хореограф Леокадия Дабужинскайте.

Высшая награда министерства вручается гражданам Литвы и зарубежных страны за деятельность в сфере культуры и искусства за последнее десятилетие.

Как сообщило министерство, также будут вручены и премии за важнейшие международные награды в сфере культуры.

Они достанутся творческой группе, которая получила «Золотого льва» Венецианской бьеннале за представленную в национальном павильоне оперу-инсталляцию «Солнце и море (Marina)».

Также премию получат создатели документального фильма «Мосты времени» (Laiko tiltai), получившие «Золотой кубок» Международного Шанхайского кинофестиваля.

Размер премии составляет 20 тыс. евро. Эти премии будут вручены в первый раз.

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