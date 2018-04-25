Г. Науседа наградил спасавших евреев от геноцида нацистов

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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В пятницу литовский президент Гитанас Науседа наградил Крестом за спасение погибающих людей, спасавших евреев от геноцида нацистов.

«В эти дни пример спасителей евреев нужен нам как никогда. Нетерпимость снова поднимает свою мерзкую голову, питаемая циничными попытками набрать в дискуссиях политические дивиденды. Наших сограждан пытаются запугать – игнорировать это мы не можем», – сказал президент на церемонии награждения.

Это первые государственные награды, врученные Г. Науседой на посту президента.

Было награждено 38 человек, большинство из них – посмертно, поэтому их награды забрали их близкие.

Из четырех еще живых награжденных в церемонии участвовало только два, другие не смогли прибыть по состоянию здоровья.

«Несмотря на то, что многие из тех, кого мы чествуем, уже оставили этот мир, их дела по-прежнему светят и нам, и будущим поколениям», – сказал Г. Науседа.

Глава государства вручил награды по случаю 23 сентября – Дня памяти о геноциде евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 тыс. человек.

Президент подчеркнул, что проживавшая в Литве еврейская община была уничтожена в том числе и в результате «выбора сограждан», однако литовцы также массово спасали евреев.

«Она пострадала также и в результате выбора сограждан. Нам следует это признать и с этим примириться. Однако литовцы едва ли не активнее других народов Восточной Европы участвовали в спасении евреев, раскрывая тем самым истинные ценности нашего общества», – сказал Г. Науседа.

Крестом за спасение погибающих награждаются люди, которые спасали других людей, невзирая на опасность для собственной жизни и жизни своей семьи.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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