Глава минобороны и лидер оппозиции Израиля — против помощи Украине оружием

Министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции страны Биньямин Нетаньяху заявили о нежелании помогать Украине с вооружением, хотя считают нужным продолжать оказывать гуманитарную помощь. Об этом пишет The Times Of Israel.
Нетаньяху, партия которого сейчас, согласно социологическому опросу, является фаворитом предстоящих парламентских выборов, отметил, что он высоко оценивает «рассудительный» подход коалиционного правительства к войне в Украине и подчеркнул принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.
«Что касается оружия, всегда существует вероятность — и это случалось снова и снова — что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас», — добавил лидер оппозиции.
Нетаньяху заявил также о своей обеспокоенности тем, что полномасштабное вторжение России может перерасти во всемирный ядерный конфликт.
Напомним, что Ганц неожиданно отменил разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым без объяснений.korrespondent.net