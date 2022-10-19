Глава минобороны и лидер оппозиции Израиля — против помощи Украине оружием

Фото wikipedia.org/Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции страны Биньямин Нетаньяху заявили о нежелании помогать Украине с вооружением, хотя считают нужным продолжать оказывать гуманитарную помощь. Об этом пишет The Times Of Israel.

Нетаньяху, партия которого сейчас, согласно социологическому опросу, является фаворитом предстоящих парламентских выборов, отметил, что он высоко оценивает «рассудительный» подход коалиционного правительства к войне в Украине и подчеркнул принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.