Эрдоган объявил о создании с Россией газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, 19 октября, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о создании газового хаба.
«На последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте.
Отметим, в ЕС заявили, что за восемь месяцев нашли замену двум третям российского газа.
Тем временем стоимость газа в Европе упала до 1200 долларов за тысячу кубометров.korrespondent.net