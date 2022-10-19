Эрдоган объявил о создании с Россией газового хаба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, 19 октября, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о создании газового хаба.

«На последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте.