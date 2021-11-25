Глава МВД: не получивших убежища иракцев убеждают вернуться на родину добровольно

Nuotrauka BFL/ Paulius Paleckis

Иракских мигрантов, которым не было предоставлено убежище, убеждают вернуться в свою страну добровольно, и ведутся переговоры с Ираком, чтобы принять не только тех, кто согласился вернуться добровольно, но и всех собственных граждан, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Ирак — это страна, которая принимает только тех, кто хочет вернуться, и все учреждения в настоящее время усердно работают над тем, чтобы было принято решение, и когда человеку не предоставляется убежище, пытаются убедить таких лиц вернуться к себе домой, что здесь нет никаких возможностей, чтобы они определились добровольно, а на европейском уровне этот вопрос будет поднят на самом высоком уровне», — заявила в четверг журналистам в Сейме А. Билотайте.

40 мигрантов, которые въехали в Литву нелегально, уже получили окончательные судебные решения об отказе в предоставлении им убежища и должны быть депортированы в страны происхождения, но Министерство внутренних дел (МВД) отмечает, что это пока невозможно, поскольку большинство из упомянутых лиц иракцы, и они добровольно не хотят уезжать на родину, а Ирак принимает репатриантов только добровольно.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала об этой ситуации, что «это сложный вопрос, но это не означает, что это конец истории».

«Возможно, мы можем убедить вернуться, и, каким-то образом договоримся с правительством, этот процесс длительный. Я бы не сказала, что в это послание в котором поставлена какая-то точка. Пока все, что нам известно, это то, что им не предоставили убежище и пока они не выразили желания вернуться добровольно», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

Министр внутренних дел также предоставила данные о том, что в Департамент миграции поступило около 200 заявлений от мигрантов, пересекщих литовскую границу. По словам А. Билотайте, 10 человек получили убежище на основании уже рассмотренных заявлений, еще около 26 человек, в основном граждане Афганистана, получили возможность жить в Литве по гуманитарным причинам.

Как сообщило во вторник МВД, более 320 мигрантов покинули страну или были депортировали из Литвы, и еще почти 80 сами выразили желание покинуть Литву. Было получено 3161 ходатайство о предоставлении убежища, 2835 из которых уже рассмотрены.