Глава МВД Р.Тамашунене встретится в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник в Риге литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене встретится с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.

«Это регулярная встреча министров внутренних дел трех Балтийских стран, на которой обсуждаются актуальные вопросы, и происходит обмен опытом. На этот раз встречу организует Латвия», – отметила в присланном BNS комментарии Р. Тамашунене.

По ее словам, на встрече речь пойдет о взаимодействии информационных систем, о многолетней финансовой перспективе Евросоюза, а также о борьбе с дезинформацией и экономическими преступлениями.

«Этот формат очень полезен министрам внутренних дел Балтийских стран, поскольку здесь происходит не только обмен опытом, но и обеспечивается более тесное сотрудничество, взаимопонимание и поддержка в таких вопросах, по которым в одиночку действовать сложнее», – сообщила министр.