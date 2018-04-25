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Глава МВД Р.Тамашунене встретится в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник в Риге литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене встретится с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.   

«Это регулярная встреча министров внутренних дел трех Балтийских стран, на которой обсуждаются актуальные вопросы, и происходит обмен опытом. На этот раз встречу организует Латвия», – отметила в присланном BNS комментарии Р. Тамашунене.

По ее словам, на встрече речь пойдет о взаимодействии информационных систем, о многолетней финансовой перспективе Евросоюза, а также о борьбе с дезинформацией и экономическими преступлениями. 

«Этот формат очень полезен министрам внутренних дел Балтийских стран, поскольку здесь происходит не только обмен опытом, но и обеспечивается более тесное сотрудничество, взаимопонимание и поддержка в таких вопросах, по которым в одиночку действовать сложнее», – сообщила министр.

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Во вторник в Латвию с двухдневным визитом прибудет и глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев. Он встретится с главами пограничных служб Латвии и Эстонии. 

Должностные лица обменяются информацией о положении на государственных границах, поделятся опытом охраны внешних границ Шенгенского пространства, обсудят различные вопросы сотрудничества и деятельности своих структур, говорится в пресс-релизе погранслужбы.  

После встречи главы пограничных служб ознакомятся с деятельностью заставы, охраняющей участок границы с Россией в Лудзе, посетят авиационное подразделение латвийской погранслужбы. 

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