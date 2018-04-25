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TOP,Новости,Экология и климат

В понедельник утром поставлены температурные рекорды

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник на всех метеорологических станциях в Литве были превышены рекорды суточной температуры, в Ниде столбик термометра поднялся до 13 градусов тепла, сообщила Гидрометеорологическая служба Литвы. 

По информации синоптиков, до этого самая высокая температура 17 февраля фиксировалась в 2002 году в Варене, тогда она составила 9,5 градуса тепла.

Ранее метеорологии сообщили, что  2019-ый год в Литве в целом был самым теплым за всю историю наблюдений и это обусловлено глобальным потеплением.

Самым теплым за всю историю наблюдений был и январь этого года.

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