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Сейм Латвии утвердил законопроект о переводе детсадов на государственный язык обучения

Фото pixabay.com

Сейм Латвии на заседании большинством голосов утвердил во втором чтении из трех законопроект о переводе обучения в детских садах на государственный язык. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии». Подготовленные этой политической силой поправки к закону обязывают самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении. «Обязанность самоуправлений — обеспечить освоение программы дошкольного образования на государственном языке во всех подведомственных учреждениях дошкольного образования», — гласят законодательные поправки.

Министерство образования и науки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

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В Латвии также вступили в силу поправки к закону о высшем образовании: уже с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.

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