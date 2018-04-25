Сейм Латвии утвердил законопроект о переводе детсадов на государственный язык обучения

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Сейм Латвии на заседании большинством голосов утвердил во втором чтении из трех законопроект о переводе обучения в детских садах на государственный язык. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии». Подготовленные этой политической силой поправки к закону обязывают самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении. «Обязанность самоуправлений — обеспечить освоение программы дошкольного образования на государственном языке во всех подведомственных учреждениях дошкольного образования», — гласят законодательные поправки.

Министерство образования и науки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.