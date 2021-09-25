Глава МВФ призвала повышать цены на ископаемое топливо для борьбы с климатическим кризисом

Занижение цен на ископаемое топливо приводит к росту масштабов его использования, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в пятницу, выступая на диалоге высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
«Без значительного сокращения использования ископаемого топлива мы будем наблюдать неописуемо разрушительные последствия для нашей окружающей среды <…>. И цель Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия [речь о поставленной в Парижском соглашении по климату цели удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия] быстро станет недостижимой», — подчеркнула Георгиева, слова которой приводит пресс-служба МВФ.
По мнению главы МВФ, ключом к сокращению масштабов использования ископаемого топлива является «установление правильных цен» на него. «Правильные цены должны в полной мере отражать как затраты на поставки, так и издержки с точки зрения экологии <…>. Занижение цен на ископаемое топливо подрывает экологические цели на глобальном уровне и на уровне стран», — пояснила Георгиева.
Согласно оценкам фонда, «глобальные субсидии на ископаемое топливо составили в 2020 году около $6 трлн, что представляет собой 6,8% мирового ВВП». «Хорошая новость заключается в том, что глобальные выбросы углекислого газа сократятся <…>, если цены на ископаемое топливо к 2025 году вырастут до уровня, полностью отражающего затраты на поставки и издержки для окружающей среды. Ежегодно можно будет предотвратить почти миллион смертей из-за загрязнения воздуха. Дополнительные доходы вырастут почти на 4% от мирового ВВП», — добавила руководитель МВФ.