Глава МВФ призвала повышать цены на ископаемое топливо для борьбы с климатическим кризисом

Фото pixabay.com

Занижение цен на ископаемое топливо приводит к росту масштабов его использования, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в пятницу, выступая на диалоге высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

«Без значительного сокращения использования ископаемого топлива мы будем наблюдать неописуемо разрушительные последствия для нашей окружающей среды <…>. И цель Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия [речь о поставленной в Парижском соглашении по климату цели удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия] быстро станет недостижимой», — подчеркнула Георгиева, слова которой приводит пресс-служба МВФ.

По мнению главы МВФ, ключом к сокращению масштабов использования ископаемого топлива является «установление правильных цен» на него. «Правильные цены должны в полной мере отражать как затраты на поставки, так и издержки с точки зрения экологии <…>. Занижение цен на ископаемое топливо подрывает экологические цели на глобальном уровне и на уровне стран», — пояснила Георгиева.