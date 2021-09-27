Глава ОЭСР: Литва должна снижать загрязнение окружающей среды из-за транспорта

М. Корманн также отметил, что у Литвы один из самых низких акцизов на бензин и дизельное топливо среди стран ОЭСР, а акциз на дизельное топливо ниже, чем на бензин, хотя его использование повышает уровень загрязнения.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что изменения акцизов правительство представит позже, однако Литва создает более благоприятные условия для людей, покупающих топливо, но важно менять их поведение.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сообщил, что акцизы и налоги будут пересматриваться осенью.

По мнению главы ОЭСР, также нужно повышать расходы на экологию, которые с 2000 года снизились и в 2018 году составили всего 0,3% по сравнению с 0,8% в среднем по странам ОЭСР.

М. Корманн заявил, что в ближайшее десятилетие эти инвестиции должны составить 3% от ВВП.

Он также отметил, что ВВП Литвы с 2005 по 2018 год вырос на 50%, в промышленности стало гораздо меньше выбросов углеводорода, вдвое возросла и составляет 22% возобновляющаяся энергетика, однако выхлопы газов, отходов, вызывающих парниковый эффект, остаются на прежнем уровне.