Глава Офиса президента Украины: война вряд ли закончится весной 2023 года

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прогнозы по завершению войны весной 2023 года «звучат, будто мечта». Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.
Комментируя заявления заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова на Международном безопасностном форуме в Галифаксе, Ермак выразил мнение, что завершить войну в озвученные им сроки вряд ли получится, пишет «Укринформ».
«Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным», – отметил глава ОПУ.
Ермак подчеркнул, что Украина достигла успехов на Херсонском и Харьковском направлениях, но война продолжается.
«Я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. … Каждый день ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее», – сказал он.
Руководитель Офиса президента отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, которые звучали в начале полномасштабного вторжения России, сейчас большинство людей в мире уверены в неотвратимой победе Украины.freecity.lv