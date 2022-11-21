Глава Офиса президента Украины: война вряд ли закончится весной 2023 года

«Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным», – отметил глава ОПУ.

Ермак подчеркнул, что Украина достигла успехов на Херсонском и Харьковском направлениях, но война продолжается.

«Я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. … Каждый день ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее», – сказал он.

Руководитель Офиса президента отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, которые звучали в начале полномасштабного вторжения России, сейчас большинство людей в мире уверены в неотвратимой победе Украины.