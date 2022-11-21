Польша не выдала Лаврову визу для участия в саммите ОБСЕ в Лодзи

Фото: Прес-служба МИД РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что решение о запрете на участие главы российской дипломатии Сергея Лаврова в саммите ОБСЕ в Лодзи не могло быть иным.

Как подчеркнул Лукаш Ясина в эфире Польского Радио, Лаврову не был полностью запрещен въезд в европейские страны. Евросоюз разрешает ему въезжать, но исключительно с целью возможных мирных переговоров: