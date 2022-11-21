Польша не выдала Лаврову визу для участия в саммите ОБСЕ в Лодзи

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что решение о запрете на участие главы российской дипломатии Сергея Лаврова в саммите ОБСЕ в Лодзи не могло быть иным.
Как подчеркнул Лукаш Ясина в эфире Польского Радио, Лаврову не был полностью запрещен въезд в европейские страны. Евросоюз разрешает ему въезжать, но исключительно с целью возможных мирных переговоров:
«Ничего такого такого в Лодзи не будет иметь места. Россия совершила агрессию против Украины, Россия ответственна за грубое нарушение европейской системы безопасности, той системы, которая находится под контролем ОБСЕ. Это решение не могло быть иным».
Решение Польши не понравилось МИД России, которое считает, что оно не соответствует регламенту Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Саммит ОБСЕ в Лодзи запланирован на 1 и 2 декабря.polskieradio.pl