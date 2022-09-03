Глава преступной банды трудоустроен в Ассоциации любителей футбола Литвы

Ассоциация любителей футбола Литвы организует соревнования в Каунасе, чемпионаты для команд этого города организуются летом и зимой, например, сейчас проходят летние финальные матчи «7 против 7».

До этого лета Янонис несколько лет находился под арестом, но в июле Каунасский районный суд изменил ему арест на меру пресечения в виде 30 тыс. евро залога и усиленный надзор на полгода с изъятием документов. Был внесен залог и для других обвиняемых – Дейвидаса Черешки и Геннадия Борисова.

«Суд учел, что Гедрюс Янонис связан социальными и семейными узами (имеет постоянное место жительства, женат, есть лица, о которых он должен заботиться, до ареста работал), ему необходим периодический медицосмотр, Ассоциация любителей футбола Литвы характеризует его положительно, есть возможность принять обвиняемого на должность руководителя проекта ассоциации», — говорится в постановлении, которое цитирует 15min.lt.

Уголовное дело, рассмотренное Каунасским окружным судом, состоит из 424 томов, собраны данные досудебного расследования о преступлениях этой банды, возможно совершенных в 1999-2018 годах, всего 51 преступление.

Члены этого объединения обвиняются в организации и руководстве вооруженным преступным сообществом, убийстве, покушении на убийство, причинении вреда здоровью не менее чем семи лиц, незаконном лишении свободы, вымогательстве и других особо тяжких и тяжких преступлениях, характеризующихся крайней жестокостью и применением физического насилия.

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