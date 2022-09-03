Казахстан временно остановил торговлю оружием

Также на заседании обсуждалась ревизия лицензированных юридических лиц и внесения в закон о разрешениях и уведомлениях.

Известно, что Казахстан производит широкий спектр военной техники, включая катера, бронированные и артиллерийские машины, пулеметы, ночные визоры, гранаты, торпеды и средства защиты.

В свою очередь, Радио Свобода пишет, что президент Касым-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность, что казахское оружие может попасть в региональные военные конфликты на фоне войны России против Украины.

Отмечается, что руководство Казахстана, имеющее тесные экономические связи с Россией, пытается найти баланс между Россией, Украиной, Турцией и Китаем из-за опасения, что геополитические амбиции Москвы могут распространиться далеко за пределы Украины.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины в стране Петра Врублевского, чтобы выразить протест в связи с его высказываниями о россиянах.