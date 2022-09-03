Польша решила удвоить военные расходы

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша решила в два раза увеличить военные расходы на следующий год. Страна планирует укрепить свою оборону, а также потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg.

Так, в следующем году расходы Польши на армию могут вырасти до 98 млрд злотых. В этом году соответствующие расходы составляют 58 млрд злотых. Кроме того, правительство Польши планирует потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия за рубежом.