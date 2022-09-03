«Вопрос конфискации активов лиц, подпадающих под санкции ЕС, необходимо решать совместно с Еврокомиссией и другими государствами-членами ЕС — таким образом мы обеспечим единое и эффективное правовое регулирование», — цитируется слова заместителя министра внутренних дел Виталия Дмитриева в сообщении ведомства.

По сообщению министерства, рабочая группа, созданная в мае по приказу министра Агне Билотайте, должна была оценить правовые возможности конфискации средств и другого имущества субъектов, в отношении которых введены санкции.

По словам вице-министра, рабочая группа пришла к выводу, что с учетом европейских обязательств Литвы вряд ли возможно в одностороннем порядке принимать правовые акты, предусматривающие экспроприацию активов у подсанкционных субъектов, это требует внесения изменений в законодательство ЕС.

В мае этого года Европейская комиссия (ЕК) представила законодательные предложения, направленные на обеспечение эффективного обнаружения, замораживания, конфискации и управления активами физических и юридических лиц, нарушивших ограничительные меры ЕС.

«Предложение ЕК по директиве ограничивается конфискацией в контексте уголовного судопроизводства. Нужно смотреть на эту проблему шире, не только в случаях нарушения санкций ЕС», — сказал Дмитриев.

По его словам, «замораживание» и конфискация активов России и ее олигархов должны быть достойны отдельного законодательного предложения ЕС.

По данным Министерства внутренних дел, имущество подсанкционных лиц в настоящее время не конфискуется ни в одной из стран-членов ЕС.

Только в Канаде принят закон, разрешающий конфискацию активов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список страны.

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