Глава ССР Ж. Барткус и его заместитель Й. Рашкявичюс заразились коронавирусом

Помимо руководителей, COVID-19 подтвержден еще у четырех сотрудников ССР. Ранее коронавирус был подтвержден еще у пяти работников этого ведомства в Клайпеде, Шяуляй и Каунасе, они уже здоровы.

Служба указывает, что все сотрудники, у которых был контакт с больными, информированы, им сделаны тесты на COVID-19, которые оказались отрицательными.

«Были приняты все необходимые меры, которые предписывает Национальный центр общественного здоровья. Положительный тест на COVID-19 никак не сказался на работе службы и ее руководтсва», — сказала BNS Р. Кеблене, отвечая на вопрос, почему о диагнозе руководства не было сообщено сразу.