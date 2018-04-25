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Глава ССР Ж. Барткус и его заместитель Й. Рашкявичюс заразились коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Директор Службы спецрасследований (ССР) Литвы Жидрунас Барткус и его первый заместитель Йовитас Рашкявичюс заразились коронавирусом. 

«У директора ССР и его первого заместителя симптомы легкие, они, как и многие другие сотрудники ССР, работают удаленно», — подтвердила BNS во вторник пресс-атташе ССР Рената Кеблене. 

По словам Р. Кеблене, у руководства ССР не было контактов с руководством других ведомств, оба случая заражения были подтверждены в пятницу. 

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Помимо руководителей, COVID-19 подтвержден еще у четырех сотрудников ССР. Ранее коронавирус был подтвержден еще у пяти работников этого ведомства в Клайпеде, Шяуляй и Каунасе, они уже здоровы. 

Служба указывает, что все сотрудники, у которых был контакт с больными, информированы, им сделаны тесты на COVID-19, которые оказались отрицательными. 

«Были приняты все необходимые меры, которые предписывает Национальный центр общественного здоровья. Положительный тест на COVID-19 никак не сказался на работе службы и ее руководтсва», — сказала BNS Р. Кеблене, отвечая на вопрос, почему о диагнозе руководства не было сообщено сразу. 

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