Глава Терминала сыпучих грузов о потере белорусских удобрений: не погибнем

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Глава Терминала сыпучих грузов (ТСГ) Клайпедского порта, который занимается погрузкой белорусских калийных удобрений, заявил, что с потерей в конце года из-за введенных США санкций своего основного груза компания не погибнет.

Так Видмантас Дамбраускас реагировал на заявления министра транспорта Марюса Скуодиса, что после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» эти удобрения не будут идти через Литву с декабря.

«Я не подвергаю сомнению никаких решений, особенно решений Америки. Америка — далеко, и она со своего олимпа так видит. А я спокойный, прагматичный человек. Будем думать, будем что-нибудь делать, какие-то решения будут. Не погибнем», — сказал BNS В. Дамбраускас.