Глава Терминала сыпучих грузов о потере белорусских удобрений: не погибнем

Глава Терминала сыпучих грузов (ТСГ) Клайпедского порта, который занимается погрузкой белорусских калийных удобрений, заявил, что с потерей в конце года из-за введенных США санкций своего основного груза компания не погибнет.
Так Видмантас Дамбраускас реагировал на заявления министра транспорта Марюса Скуодиса, что после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» эти удобрения не будут идти через Литву с декабря.
«Я не подвергаю сомнению никаких решений, особенно решений Америки. Америка — далеко, и она со своего олимпа так видит. А я спокойный, прагматичный человек. Будем думать, будем что-нибудь делать, какие-то решения будут. Не погибнем», — сказал BNS В. Дамбраускас.
Он отметил, что предприятию нужно прояснить ситуацию, так как «это свежая вещь».
«К нам приходят одни документы, потом — другие. Есть разные ситуации, разные трактовки. Что будет, я не знаю. Скуодис сказал, это значит, у него есть основания так говорить. Я не люблю комментировать того, что не знаю», — отметил BNS глава ТСГ Клайпедского порта.
В. Дамбраускас заявил, что основная головная боль для него — работающие на терминале люди.
«Главное — жалко людей, вот это у меня болит. 500 хорошо оплачиваемых литовцев уедет в Норвегию? Это моя главная головная боль. Предприятие — это в первую очередь люди», — добавил он.
Акционер ТСГ Игорь Удовицкий ранее говорил BNS, что после потери белорусского калия предприятие может переориентироваться и переваливать другие грузы, например, зерновые.