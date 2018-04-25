Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

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Мытье рук является одним из лучших средств против коронавируса нового типа. Такое мнение высказал на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук, — заявил он. — Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», — подчеркнул глава ВОЗ, напомнив об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук.

«Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности», — констатировал гендиректор. В мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коснувшись начавшегося в ряде стран смягчения ограничений, связанных с пандемией, глава ВОЗ призвал продолжать последовательно применять такие меры, как мытье рук и физическое дистанцирование. По его словам, не теряют своего важного значения такие мероприятия по реагированию на вспышку коронавируса, как поиск, изолирование, тестирование и лечение всех заболевших, а также выявление всех контактов. При этом лечение должно предоставляться всем, кто в нем нуждается.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти. «Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», — резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По последним данным, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 3,6 млн, с момента вспышки скончались свыше 250 тыс. человек.