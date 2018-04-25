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В Литве зафиксирована 48-я смерть от коронавируса, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.

Умер житель Йонишкского района, входивший в возрастную группу 60-70 лет. У него были сопутствующие заболевания.

Ранее во вторник стало известно еще об одном летальном исходе — в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе.

По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, 678 человек выздоровели.