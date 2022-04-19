Глава ВОЗ вновь призвал Россию закончить войну

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вновь призвал РФ прекратить войну в Украине. Об этом глава ВОЗ написал в Twitter 19 апреля.

Он подчеркнул, что атаки на учреждения здравоохранения в Украине продолжаются. “На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 147 атак, в том числе 73 человека погибли и 53 получили ранения. Война не является решением. Еще раз призываю РФ прекратить войну”, — заявил Гебрейесус.

Скриншот: twitter.com/DrTedros

Ранее глава ВОЗ заявил, что нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права.