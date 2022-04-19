Военная помощь Украине также важна, как и политическая, заявил Науседа

Gitanas Nausėda/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Для Украины важна как военная, так и политическая поддержка путем предоставления статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС), заявил во вторник на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем президент Литвы Гитанас Науседа.

«Военная поддержка Украины настолько же важна, как и политическая. Народ Украины, защищающий своей кровью европейские ценности, должен знать, что дверь в Европу для него открыта. Мы все согласны с тем, что место Украины — за общим столом ЕС, поэтому этот консенсус должен быть отражен в будущих решениях Совета руководителей Европы», — сказал президент.

Он подчеркнул необходимость ускорить формальные процедуры и ускорить получение статуса кандидата после ответа Украины на вопросник ЕС.

Науседа во вторник также обсудил ход войны России против Украины с премьер-министром Хорватии. Собеседники акцентировали, что Украина особенно нуждается в военной поддержке после масштабного наступления России в Донбассе.

По мнению президента Литвы, необходимо ускорить оказание военной поддержки, так как это может определить дальнейший ход войны и, потенциально, к победе Украины над страной-агрессором.

Также обсуждалось оказание гуманитарной помощи Украине и ее гражданам, спасающимся от войны. Науседа сообщил, что в настоящее время Литва принимает около 47 тыс. беженцев из Украины.

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