Главой Партии труда стал вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис

Депутат Сейма Литвы Андрюс Мазуронис избран председателем оппозиционной Партии труда на партийном съезде, состоявшемся в воскресенье в Кедайняй.
Его кандидатуру поддержали 252 члена партии из 393 проголосовавших.
Мазуронис сказал, что его первая задача после того, как он стал председателем, — активизировать подготовку партии к муниципальным выборам, которые состоятся в феврале-марте следующего года.
«Работы проделано недостаточно, поэтому мы должны аккумулировать, консолидировать все ресурсы, выяснить реальную ситуацию в отделениях, сформировать определенные пакеты помощи для отделений, чтобы их максимальное количество могло подготовиться к выборам в органы местного самоуправления и иметь максимально возможный результат», — рассказал о самых актуальных задачах новый руководитель.
Он заявил журналистам, что не видит возможности соединения с другими политическими силами. По словам Мазурониса, этого не поддерживают и партийные органы.
Следующие два года партию будет возглавлять Мазуронис.
Многолетний лидер Лейбористской партии, депутат Европарламента Виктор Успасских объявил в середине июня, что покидает свой пост, потому что хочет «придать партии новый импульс, новые идеи, молодость». Он сказал, что остается активным членом партии и продолжит представлять партию в Европарламенте.
Успасских, основатель партии, возглавлял ее с перерывами с 2003 года, последний раз он избирался на пост председателя в 2018 году и переизбирался в ноябре прошлого года.
Оппозиционная Партия труда обладает в Сейме фракцией из девяти депутатов, партия насчитывает около 10 тыс. членов.
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