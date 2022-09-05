Главой Партии труда стал вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис

Мазуронис сказал, что его первая задача после того, как он стал председателем, — активизировать подготовку партии к муниципальным выборам, которые состоятся в феврале-марте следующего года.

«Работы проделано недостаточно, поэтому мы должны аккумулировать, консолидировать все ресурсы, выяснить реальную ситуацию в отделениях, сформировать определенные пакеты помощи для отделений, чтобы их максимальное количество могло подготовиться к выборам в органы местного самоуправления и иметь максимально возможный результат», — рассказал о самых актуальных задачах новый руководитель.

Он заявил журналистам, что не видит возможности соединения с другими политическими силами. По словам Мазурониса, этого не поддерживают и партийные органы.

Следующие два года партию будет возглавлять Мазуронис.

Многолетний лидер Лейбористской партии, депутат Европарламента Виктор Успасских объявил в середине июня, что покидает свой пост, потому что хочет «придать партии новый импульс, новые идеи, молодость». Он сказал, что остается активным членом партии и продолжит представлять партию в Европарламенте.

Успасских, основатель партии, возглавлял ее с перерывами с 2003 года, последний раз он избирался на пост председателя в 2018 году и переизбирался в ноябре прошлого года.

Оппозиционная Партия труда обладает в Сейме фракцией из девяти депутатов, партия насчитывает около 10 тыс. членов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено