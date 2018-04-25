Главы ЕС призвали сохранить открытыми внутренние границы для перемещения товаров

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Евросоюз должен сохранить открытыми границы внутри сообщества хотя бы для перемещения товаров в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в письме, подписанном главами государств и правительств девяти европейских стран и направленном главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает ТАСС.

«По мере того как мы осуществляем беспрецедентные социально-экономические меры при беспрецедентном замедлении экономической активности, нам все еще необходимо гарантировать производство и доставку основных товаров и услуг, а также свободное перемещение жизненно важных товаров в пределах ЕС, — уточняется в послании. — Сохранение функционирования единого рынка крайне важно, чтобы обеспечить заботу обо всех европейских гражданах и самым надежным образом гарантировать, что не будет никакого дефицита».

«Поэтому мы полны решимости сохранять наши внутренние границы открытыми для необходимой торговли, информации и критически важных перемещений наших граждан, особенно для трансграничных работников», — подчеркивается в письме.

Лидеры стран ЕС также призвали впервые в истории создать механизм выпуска общеевропейских займов для сбора средств на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии. Также они призвали ввести в бюджет Евросоюза отдельную статью по борьбе с пандемией на 2020 и 2021 годы, перераспределив на нее средства из других программ.

Свои подписи под письмом поставили президент Франции, а также премьер-министры Бельгии, Греции, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурга, Португалии, Словении. Оно было написано в преддверии предстоящей 26 марта видеоконференции глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.