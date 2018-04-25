Главы МИД Литвы и Польши обсудят вопросы работы ЕС, безопасности

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В четверг в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и Польши обсудят повестку работы Евросоюза и вопросы безопасности.

Министры Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович также обсудят реализацию проектов энергетической и транспортной инфраструктуры, вопросы национальных меньшинств в Литве и в Польше.

Польский министр также встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, возложит цветы на могилу жертв событий 13 января 1991 года на Антакальнисском кладбище столицы, посетит могилу лидеров Восстания против Царской России 1863-1864 года.

Я. Чапутович также примет участие в организуемой в Тракайском районе «Снежной встрече» экспертов по внешней политике и вопросам безопасности.