Nuo kitų metų Lietuvoje žadama pradėti teikti telemedicinos paslaugas

Regionų gydymo įstaigose bus naudojama mobili įranga su galimybe prijungti diagnostinius prietaisus, pavyzdžiui, otoskopą, oftalmoskopą, ultragarsinį aparatą ir kt.

Respublikinėje ligoninėje esantis gydytojas konsultantas, skubos tvarka įvertinęs paciento būklę, galės skirti tyrimus, koreguoti gydymą, pateikti rekomendacijas dėl tolesnio ištyrimo ir gydymo.

Taip pat didieji telemedicinos centrai turės galimybę keistis informacija, taip sudarydami sąlygas konsultuoti vienas kitą ar vienas kito konsultuojamus rajonus.

Kokios rajonų ir regionų gydymo įstaigos dalyvaus projekte, dar nėra žinoma. Kol kas analizuojama, kokios gydymo įstaigos daugiausia pacientų siunčia į didžiąsias Vilniaus ir Kauno ligonines.

Ministro teigimu, telemedicinos paslauga pirmiausia skirta skubiai medicinos pagalbai, tačiau ateityje pagalba plėsis. Anot jo, ateityje turėtų daugėti ir ligoninių, turinčių mobilią įrangą, skirtą telekonsultacijoms.

Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai Kęstutis Stašaitis per spaudos konferenciją sakė, kad telemedicinos paslaugos turėtų sumažinti pacientų skaičių didžiųjų ligoninių priėmimo skyriuose.

Anot jo, pastaraisiais metais priėmimo skyriaus pacientų dramatiškai daugėja. Be to, apie 13 proc. pacientų iš rajonų ligoninių atvežami be reikalo, jie galėtų būti gydomi vietoje.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorės Jelenos Kutkauskienės teigimu, kolegų konsultacijos turėtų kelti mažesnių gydymo įstaigų gydytojų kompetenciją ir kvalifikaciją.

„Kolegoms kitose ligoninėse galėsime patarti, kad jie jaustųsi drąsiau skirdami gydymą“, – sakė ji.

Santaros klinikų direktorė valdymui Aušra Motiejūnienė Bilotienė teigė, kad skubi konsultacija leis anksčiau pradėti gydymą.

„Esant sudėtingam pacientui ar sudėtingai būklei nereikėtų laukti, kol pakonsultavus pacientą, jis atvyktų į vieną iš daugiaprofilinių ligoninių. Galėtų prasidėti gydymas pakeliui, neprarastume laiko, turėtumėm geresnę paslaugą ir geresnius rezultatus“, – sakė ji.

Telemedicinos projektui ketinama skirti 3,1 mln. eurų iš ES fondų.

Planuojama, kad per šiuos metus bus atlikti visi įrangos pirkimai, o nuo kitų metų sausio pradėta teikti paslauga.