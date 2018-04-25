default image
Власти Турции открыли доступ к Wikipedia

Подробнее...
default image
Главы МИД Литвы и Польши обсудят вопросы работы ЕС, безопасности

Подробнее...
default image
В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

Подробнее...
default image
В Тракайском районе пройдет "Снежная встреча" по политике безопасности

Подробнее...
default image
Глава МВД обсудила с Генкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Вильнюс будет собирать туристический сбор и через платформу Airbnb

Подробнее...
default image
В центральном парке Мехико откопали золото ацтеков

Подробнее...
default image
Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают о сбоях в работе аэропортов Италии

Подробнее...
default image
В США самолет сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Подробнее...
default image
Аэропорты столиц Балтийских стран в 2019 году фиксировали рекорды

Подробнее...
default image
Ватикан впервые назначил женщину на высокий пост

Подробнее...
default image
Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Подробнее...
default image
Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

Подробнее...
default image
Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС

Подробнее...
default image
Правительство РФ подало в отставку

Подробнее...
default image
Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

Подробнее...
default image
Министерство обороны обнародовало списки призывников 2020 года

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Подробнее...
default image
К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Власти Турции открыли доступ к Wikipedia

  • Фото pixabay.com

Турецкие власти приняли решение разблокировать доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщает корреспондент ТАСС.

Электронная энциклопедия вновь доступна интернет-пользователям на территории республики.

Доступ к Wikipedia был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что Wikipedia якобы очерняла имидж страны, в частности, рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями.

В ведомстве добавили, что руководство ресурса ставили в известность о необходимости отказа от размещения «ложной и необоснованной информации», однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600