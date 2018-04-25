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В Тракайском районе пройдет «Снежная встреча» по политике безопасности

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В четверг в Тракайском районе Литвы начинается традиционная неформальная «Снежная встреча» литовских и зарубежных экспертов по политике безопасности, на которой будут обсуждаться трансатлантические вызовы.

В мероприятии кроме прочих гостей примут участие министр обороны Латвии, министры иностранных дел Польши и Словакии, ассистенты госсекретаря США и секретаря по обороне. 

«В этом году внимание будет уделено укреплению трансатлантических связей, роли России и Китая в нынешнем геополитическом контексте, будут обсуждаться цели НАТО по укреплению евроатлантической безопасности», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.

В тринадцатой «Снежной встрече» примут участие более 100 дипломатов высокого ранга, советников, депутатов, экспертов аналитических центров, экспертов по международной политике и политике безопасности из почти 15 стран, из организаций  НАТО и ЕС.

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