Глава МВД обсудила с Генкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе

Столичная полиция начала досудебное расследование похищения ребенка, но утверждает, что собранная пока информация не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть версии похищения.

На помощь призваны и сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, идет сотрудничество с другими ведомствами. Пересмотрены записи множества видеокамер, установленных в общественных местах, материалы анализируются.

Должностные лица просят отозваться водителей, которые в среду с 18 до 20 часов ехали по микрорайонам Каролинишкес и Лаздинай (особенно по проспекту Лайсвес и улице Саусё триликтосёс (13)), в автомобилях которых установлены видеорегистраторы.

Полиция также просит лиц, проживающих на улице Саусё 13, которые располагают хоть какой-то информацией, связанной с произошедшим, либо которые с 18:50 до 19:15 были в том месте, обратиться в полицию.

В среду около 19 часов. 14 минут полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Саусё 13 в автомобиль неустановленной марки (серебряный или желтый) и иностранным номерами могли силой усадить девочку 11-12 лет.