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Глава МВД обсудила с Генкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене обсудила с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой поиски возможно похищенной девочки в Вильнюсе. 

«В данный момент полиция проверяет различные версии похищения, важна любая информация, связанная со вчерашним событием. Поэтому прошу всех делиться информацией, позвонив по номеру 112», – цитируются в сообщении министерства слова Р. Тамашунене. 

По сообщению полиции, поиски, проходившие интенсивно всю ночь, пока не дали результатов, в полицию пока не обращались родители с заявлением о пропаже ребенка, должностные лица не получали официальной информации о пропавшем в Литве ребенке. В ходе расследования выдвинуто много версий, все они тщательно проверяются. 

Полиция получила сотни сообщений граждан, всю информацию тщательно проверяют, должностные лица благодарят людей за гражданственность. 

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Столичная полиция начала досудебное расследование похищения ребенка, но утверждает, что собранная пока информация не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть версии похищения. 

На помощь призваны и сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, идет сотрудничество с другими ведомствами. Пересмотрены записи множества видеокамер, установленных в общественных местах, материалы анализируются. 

Должностные лица просят отозваться водителей, которые в среду с 18 до 20 часов ехали по микрорайонам Каролинишкес и Лаздинай (особенно по проспекту Лайсвес и улице Саусё триликтосёс (13)), в автомобилях которых установлены видеорегистраторы.  

Полиция также просит лиц, проживающих на улице Саусё 13, которые располагают хоть какой-то информацией, связанной с произошедшим, либо которые с 18:50 до  19:15  были в том месте, обратиться в полицию.

В среду около 19 часов. 14 минут полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Саусё 13 в автомобиль неустановленной марки (серебряный или желтый) и иностранным номерами могли силой усадить девочку 11-12 лет. 

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

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