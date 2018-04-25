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TOP,Новости,Общество,Происшествия

Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки в Вильнюсе.

«На основании показаний очевидцев полиция составила фоторобот лица, которое интересует полицию и могло бы предоставить важную информацию о происшествии», – сообщил на пресс-конференции в четверг начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

На пресс-конференции был показан фоторобот. С. Гагас подчеркнул, что этот мужчина не является подозреваемым, но «лицом, которое может располагать важной информацией о происшествии».

Отвечая на вопрос, мог бы разыскиваемый мужчина быть очевидцем похищения, С. Гагас повторил, что «этот мужчина может располагать важной информацией для проверки информации о происшествии на улице Саусё 13-ёс».

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Глава столичной полиции также сказал, что пока рассматриваются все версии происшествия, не исключая и версию о ложном сообщении.

«Мы рассматриваем все версии и исключать их еще пока рано»,  – сказал С. Гагас.

В среду в Вильнюсе поступило сообщение о вероятно похищенной девочке и начато досудебное расследование, интенсивные поиски девочки велись в ночь на четверг, но полиция до сих пор не установила ни случаев исчезновения детей, ни родителей, которые ищут своих детей.

В среду примернов 19.14 поступило сообщение, что в Вильнюсе, на улице Саусё 13-ёс, в автомобиль серебряного или золотистого цвета с иностранными номерами могла быть посажена девочка лет 11-12.

Полиция утверждает, что получила сотни сообщений от граждан, эта информация проверяется, полиция просит жителей обращаться. Место вероятного происшествия в четверг осмотрели сотрудники полиции и Службы общественной безопасности, опрошено несколько десятков свидетелей.

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

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