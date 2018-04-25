Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки

Глава столичной полиции также сказал, что пока рассматриваются все версии происшествия, не исключая и версию о ложном сообщении.

«Мы рассматриваем все версии и исключать их еще пока рано», – сказал С. Гагас.

В среду в Вильнюсе поступило сообщение о вероятно похищенной девочке и начато досудебное расследование, интенсивные поиски девочки велись в ночь на четверг, но полиция до сих пор не установила ни случаев исчезновения детей, ни родителей, которые ищут своих детей.

В среду примернов 19.14 поступило сообщение, что в Вильнюсе, на улице Саусё 13-ёс, в автомобиль серебряного или золотистого цвета с иностранными номерами могла быть посажена девочка лет 11-12.

Полиция утверждает, что получила сотни сообщений от граждан, эта информация проверяется, полиция просит жителей обращаться. Место вероятного происшествия в четверг осмотрели сотрудники полиции и Службы общественной безопасности, опрошено несколько десятков свидетелей.