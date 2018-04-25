В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

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Власти уже разрешили провести празднование выхода страны из Евросоюза у стен парламента. Более 12 000 человек уже подали заявки на участие.

В день выхода из Европейского Союза 31 января возле парламента Великобритании состоится вечеринка. Лидер партии Brexit Найджел Фарадж уже получил разрешение на ее проведение.

Об этом в среду, 15 января, сообщает Reuters.

Отмечается, что кампания Leave Means Leave (Уходить значит уходить), которая поддерживает выход из ЕС, заявила, что она успешно подала заявку на проведение мероприятия на Парламентской площади в Лондоне вечером 31 января.

«Это важный момент в истории этой страны, и его нужно отпраздновать», — сказал Фарадж.