Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят обострение ситуации в Донбассе

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Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, вопрос будет обсуждаться на неформальном заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — сказал он.

«Мы надеемся, что не будет эскалации конфликта. Это было бы неприемлемо. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого», — добавил Петер Стано.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.