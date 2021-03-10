Главы ВОЗ и ООН оценили положение женщин в пандемию

«Во многих случаях женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19. Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции», — сказал глава ВОЗ, после чего поблагодарил женщин, работающих в сфере здравоохранения.

В свою очередь Гутерриш в ходе выступления в штаб-квартире ООН в честь Международного женского дня заявил, что в мире положение женщин усугубилось из-за пандемии, и призвал обеспечить их равенство с мужчинами в общественной и политической жизни.