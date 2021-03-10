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В. Чмилите-Нильсен: сначала нужно разобраться с пандемией и потом браться за реформы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литве сначала надо разобраться с пандемией и только потом браться за реформы, которые были обещаны на выборах, говорит председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен. 

Начиная в среду весеннюю сессию сейма, спикер попросила и парламентариев, и все общество о взаимном согласии, доброжелательности и терпении. 

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«Сначала нужно разобраться с пандемией и ее последствиями, а только потом браться за реформы. Нам не нужно дополнительное напряжение, которое только осложнят борьбу с пандемией», — сказала спикер. 

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране все еще остается сложной. 

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С другой стороны, по словам В. Чмилите-Нильсен, цифры показывают, что пандемия понемногу отступает, однако, чтобы с ней справиться, нужно терпение. 

Говоря о работе сейма, она подчеркнула, что парламент будет ориентироваться на качество законов. 

«Наша цель — не амбициозные декларации и громоздкие обещания «создать здесь и сейчас рай на земле», а обсудить решения, четко ставя цели, рационально формулируя задачи, выбирая надлежащие инструменты. Это и будет главной задачей этой сессии сейма на четыре предстоящих месяца», -сказала она. 

«Эволюционное, а не революционное правотворчество», — подчеркнула В. Чмилите-Нильсен. 

Говоря о запланированных на весенней сессии к обсуждению проектах, глава парламента назвала вопросы внимания к правам человека, национальным меньшинствам, защиты от насилия в ближайшем окружении. 

 В. Чмилите-Нильсен сказала, что будут рассматриваться законопроекты об узаконивании партнерства, написании личных имен и фамилий, расширении услуг для людей с недугом, снижении возрастного ценза для кандидатов в сейм. 

«По всем этим инициативам мы будем добиваться максимально широкой поддержки», — сказала она. 

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