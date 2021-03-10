В. Чмилите-Нильсен: сначала нужно разобраться с пандемией и потом браться за реформы

С другой стороны, по словам В. Чмилите-Нильсен, цифры показывают, что пандемия понемногу отступает, однако, чтобы с ней справиться, нужно терпение.

Говоря о работе сейма, она подчеркнула, что парламент будет ориентироваться на качество законов.

«Наша цель — не амбициозные декларации и громоздкие обещания «создать здесь и сейчас рай на земле», а обсудить решения, четко ставя цели, рационально формулируя задачи, выбирая надлежащие инструменты. Это и будет главной задачей этой сессии сейма на четыре предстоящих месяца», -сказала она.

«Эволюционное, а не революционное правотворчество», — подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

Говоря о запланированных на весенней сессии к обсуждению проектах, глава парламента назвала вопросы внимания к правам человека, национальным меньшинствам, защиты от насилия в ближайшем окружении.

В. Чмилите-Нильсен сказала, что будут рассматриваться законопроекты об узаконивании партнерства, написании личных имен и фамилий, расширении услуг для людей с недугом, снижении возрастного ценза для кандидатов в сейм.

«По всем этим инициативам мы будем добиваться максимально широкой поддержки», — сказала она.