В. Чмилите-Нильсен: сначала нужно разобраться с пандемией и потом браться за реформы

Литве сначала надо разобраться с пандемией и только потом браться за реформы, которые были обещаны на выборах, говорит председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Начиная в среду весеннюю сессию сейма, спикер попросила и парламентариев, и все общество о взаимном согласии, доброжелательности и терпении.
«Сначала нужно разобраться с пандемией и ее последствиями, а только потом браться за реформы. Нам не нужно дополнительное напряжение, которое только осложнят борьбу с пандемией», — сказала спикер.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране все еще остается сложной.
С другой стороны, по словам В. Чмилите-Нильсен, цифры показывают, что пандемия понемногу отступает, однако, чтобы с ней справиться, нужно терпение.
Говоря о работе сейма, она подчеркнула, что парламент будет ориентироваться на качество законов.
«Наша цель — не амбициозные декларации и громоздкие обещания «создать здесь и сейчас рай на земле», а обсудить решения, четко ставя цели, рационально формулируя задачи, выбирая надлежащие инструменты. Это и будет главной задачей этой сессии сейма на четыре предстоящих месяца», -сказала она.
«Эволюционное, а не революционное правотворчество», — подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.
Говоря о запланированных на весенней сессии к обсуждению проектах, глава парламента назвала вопросы внимания к правам человека, национальным меньшинствам, защиты от насилия в ближайшем окружении.
В. Чмилите-Нильсен сказала, что будут рассматриваться законопроекты об узаконивании партнерства, написании личных имен и фамилий, расширении услуг для людей с недугом, снижении возрастного ценза для кандидатов в сейм.
«По всем этим инициативам мы будем добиваться максимально широкой поддержки», — сказала она.