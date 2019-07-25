ГНИ: поступления от акцизов увеличились

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

🔊 Воспроизвести

Поступления от акцизов на алкоголь за шесть месяцев этого года в Литве увеличились почти на одну пятую. Это большей частью обусловил февраль, когда перед повышением тарифа акциза на крепкий алкоголь с начала марта бизнес увеличил запасы таких напитков.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), декларированные акцизы на алкоголь в январе-июне составили 175,663 млн евро – на 18,9% больше, чем за такой же период 2018 года. Только в феврале сумма декларированных акцизов составила 68,828 млн евро (в 4,2 раза больше, чем год назад) – это 39,2% всех декларированных за шесть месяцев акцизов.

Доходы от акцизов на спиртосодержащие напитки возросли на 29,6% до 113,372 млн евро, от акцизов на вино – на 8,8% до 17,05 млн евро, от акцизов на промежуточные напитки – на 5,6% до 3,499 млн евро, между тем доходы от акцизов на пиво – на 1% до 41,742 млн евро.

Объемы оптовой торговли алкоголем, по данным акцизных складов, в январе-июне тоже росли: торговли спиртосодержащими напитками – на 26,2%, вином – на 6,5%, промежуточными продуктами – на 5%, пивом – на 1%.

Совокупные декларированные за шесть месяцев поступления акцизов составили 719,393 млн евро – на 5,2% больше, чем год назад. Доходы от акцизов на горючее выросли на 2,6% до 396,627 млн евро, от акцизов на сигареты – упали на 2% до 137,304 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ