Удел пожилых

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Пожилые люди составляют всего 10% всех выезжающих за границу граждан Литвы, за границу они ездят только чаще, чем болгары и румыны пенсионного возраста. Основные причины – недостаток средств и проблемы со здоровьем. Таковы данные статистики Евростата.

В Литву чаще приезжают пожилые туристы из Германии и Скандинавских стран: пенсионеры из этих стран ездят за границу чаще, чем другие пенсионеры.

По данным турагентств, за границей литовские пенсионеры не склонны тратить много денег: для них важнее не роскошные апартаменты, а красивая природа, хороший климат, море. Чаще всего литовские пенсионеры отправляются в турпоездки на автобусах, но растет и число тех, кто выбирает спокойный отдых у моря. В таких случаях они летят на самолетах в Хорватию, Турцию, Испанию и Болгарию. За недельную поездку пенсионеры платят в среднем около 400 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ