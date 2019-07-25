Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

🔊 Воспроизвести

Художественно-просветительный проект «Фанфарная неделя Тракай» — это международные курсы мастерства духовых оркестров, ударных инструментов и оркестра фанфар, проходящие ежегодно в первую неделю августа. Мероприятие продолжается всю неделю (ежедневно организуется несколько концертов) и отличается большим количеством участников и жанров от старой классической музыки до современной музыки и джаза.

29 июля

20.00 — Тракайская базилика Посещения Пресвятой Девы Марии (ул. Бирутес, 5, Тракай).

Айсте Бружайте (канклес) и Эгидиюс Алишаускас (свирель).

30 июля

20.00 — Лентварисский костел Появления Господа перед Пресвятой Девой Марией (ул. Пиету, 28, Лентварис).

„Septura Brass” (Великобритания). В программе: М. Равель, К. Дебюсси, Г. Гершвин.

22.00 — Тракайская школа искусств, Большой зал (ул. Караиму, 10, Тракай).

Наги (Miklós Nagy) (валторна), Адам Рапа (Adam Rapa) (тримит), Бастиен Баумет (Bastien Baumet) (эвфония), Роланд Шентпали (Roland Szentpali) (труба), Гиедрюс Степонайтис (Giedrius Steponaitis) (труба), Довиле Багдонайте (Dovilė Bagdonaitė) и Камиле Завецкайте (Kamilė Zaveckaitė) (фортепиано).

31 июля

20.00 — Лентварисский костел Появления Господа перед Пресвятой Девой Марией (ул. Пиету, 28, Лентварис).

„Brasspalvos” (Литва). Солист – Джеймс Томпсон (James Thompson) (США). В программе: произведения литовских авторов.

22.00 — Тракайская школа искусств, Большой зал (ул. Караиму, 10, Тракай). „Duo AttemaHaring“ и Себастьян Кемнер (Sebastiaan Kemner) (Нидерланды). Астрид Харинг (Astrid Haring) – арфа, Себастьян Кемнер (Sebastiaan Kemner) – тромбон, Брендт Аттема (Brandt Attema) – басовый тромбон.

23.00 – „Pirosmani“ (ул. Караиму, 2, Тракай).

JD brass (Литва).

1 августа

20.00 — Тракайская школа искусств, Летняя терраса (ул. Караиму, 10, Тракай)

Бигбенд KASP. Капельмейстер Р. Чупковас. Солист – Адам Рапа (Adam Rapa) (США).

22.00 — „Trakų Galvė“ (ул. Караиму, 2, Тракай).

„Amber Brass” (Литва). Солисты – Томас Грицюс (Tomas Gricius) (тримит).

2 августа

20.00 — Тракайская базилика Посещения Пресвятой Девы Марии (ул. Бирутес, 5, Тракай).

Квартет валторн Будапештского фестиваля (Венгрия).

22.00 — „Trakų Galvė“ (ул. Караиму, 2, Тракай).

Мирослав Петков и Бодуров (Болгария).

В программе: «Знаки из Болгарии»: фольклорные мотивы в джазе.

3 августа

19.00 — Тракайская школа искусств, Большой зал (ул. Караиму, 10, Тракай)

Концерт группы «Фанфарные недели Тракай» („Trakų fanfarinės savaitės“).

Концертмейстеры – Довиле Багдонайте, Раса Канишаускайте, Камиле Завецкайте.

21.00 — Тракайская школа искусств, Большой зал (ул. Караиму, 10, Тракай)

Кястутис Вайгинис и Йоонас Хаависто (Joonas Haavisto) (Литва/Финляндия).

4 августа

17.00 — Trasalis – Trakai Resort & Spa, Зал Гальве (ул. Гедимино, 26, Тракай).

Концерт международного оркестра «Фанфарные недели Тракай» („Trakų fanfarinės savaitės“). Дирижер Берт Лангелер (Bert Langeler) (Нидерланды/Эстония). Солисты – Довас Лиетувнинкас (тримит), Аугустинас Алишаускас (тромбон), Бастиен Баумет (Bastien Baumet) (эвфония), Эгидиюс Алишаускас (свирель).

Подробная информация: www.fanfareweek.com