«Невозможно быть одновременно везде»

Фото BFL /Паулюса Пяляцкиса

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Президент Литвы Гитанас Науседа назначил генерал-майора Вальдемараса Рупшиса главнокомандующим Вооруженными силами (ВС) страны. С 24 июля он приступает к исполнению обязанностей.

Отдельным декретом президент освободил от должности завершившего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса-Витаутаса Жукаса. Он может стать советником президента по вопросам национальной безопасности.

Как сказал Вальдемарас Рупшис, приступая к должности, он постарается ускорить закупки новой бронированной техники и артиллерийских систем, если это позволит растущее финансирование обороны.

В данный момент в Литву поставляются боевые машины пехоты Boxer, которыми в ближайшие несколько лет обеспечат пехотинцев двух батальонов бригады Geležinis Vilkas («Железный волк») в Рукле и Алитусе.

Оставшиеся два батальона этой бригады в Рукле и Паневежисе будут использовать старые бронетранспортеры M113, их планируется заменить более современными машинами к 2030 году.

«Точно придется обсуждать с министерством возможности замены их платформы раньше, чем планируется», – сказал генерал.

«В планах намечено сделать это около 2030 года, но все зависит от финансовых возможностей. Кардинальных решений в плане изменения запланированных уже сейчас закупок не будет», – сказал он в интервью информационному агентству BNS.

– Что будет для вас приоритетным в работе на новом посту?

– Я был бы очень доволен, если бы хорошо функционировала операционная система управления и командования. Точно смогу сказать, что сделал все, если бригада Geležinis Vilkas будет в состоянии высокой боевой готовности, перевооружена, обеспечена новой техникой.

Хочу завершить формирование бригады Žemaitija, чтобы бригада Aukštaitija функционировала, и мы могли эффективно пополнять ее мобилизационными резервами, в итоге большое внимание уделю заполнению мест в армии мотивированным, подготовленным персоналом.

– Каковы дальнейшие планы механизации бригады Geležinis Vilkas после приобретения бронемашин Boxer?

– Преемственность в механизации Geležinis Vilkas сохранится – Батальон им. Альгирдаса и батальон им. княгини Бируте в Рукле и Алитусе будут обеспечены машинами Boxer, их техника отправится в другие части. Далее эти батальоны будут обеспечены универсальными бронированными внедорожниками JLTV, потом присмотримся к противотанковым системам дальнего действия, тогда будем внедрять платформу разведки на уровне бригады. Новую систему противовоздушной обороны NASAMS и системы ближнего действия нужно будет включить в боевую подготовку совместно с бригадой Geležinis Vilkas.

Моя цель – получить через пять лет бригаду высокой готовности с хорошо функционирующим штабом, способным осуществлять управление и командование, и двумя механизированными батальонами, которые перевооружены и способны взаимодействовать с другими подразделениями НАТО.

– Каждому командующему для решения стоящих перед ним задач никогда не хватает ресурсов. Это подтвердят все военные.

– Я знаю лишь одно – невозможно быть одновременно везде. Мы концентрируем силы там, где есть наибольшая необходимость. Конечно, эти системы ПРО предназначены для защиты наших военных подразделений и прикрытия.

– Будете ли вы добиваться темпов повышения вербовки профессиональных военных?

– Пока темпы хорошие, около 25% призывников, завершивших службу, выражают желание служить. Ясны планы, сколько мы должны принять военных профессиональной службы, так что практически действуем по этому плану. Темпы не будут повышаться.

– Предложите ли Министерству обороны увеличить количество призывников?

– Нет, сейчас нет. В настоящий момент у нас оптимальное число, и по количеству единиц, и по инфраструктуре, и по соотношению командующих и рядовых.

– Должны ли в списках призывников появиться девушки?

– Я думаю, что следует сохранить нынешнюю ситуацию, при которой девушки призываются добровольно. Сегодня трудно создать условия для большого количество призывниц: для этого нужны и отдельные помещения, и гигиенические условия, и определенные вещи.

– В данный момент высшее воинское звание у женщины в Литве — это полковник-лейтенант. Таких 13. Будете ли вы ставить цель, чтобы за время ваших полномочий стало больше женщин с высшими воинскими званиями?

– Я думаю, что у нас есть равенство полов, если смотреть с точки зрения возможностей. Если они будут соответствовать требованиям, будет потребность занять ту или иную должность, то я не буду смотреть — мужчина это или женщина.

Искусственно это инициировать не буду, мне нужно, чтобы выполнялась обязанность, а будет это мужчина или женщина, мне все равно. Сейчас могу сказать, что в ближайшие пять лет у женщин есть возможность стать полковником.

– Предложите ли вы по просьбе США направить военных сил спецопераций в Сирию?

– Пока этот вопрос обсуждать преждевременно, и я бы не хотел об этом говорить.

– Это был бы полезный боевой опыт для литовских военных?

– Боевой опыт всегда полезен, куда бы ни поехали. Но мы не должны поднимать руку только для того, чтобы получить опыт, есть и более важные задачи, более высокие цели.

Если говорить о Сирии, то этот вопрос обсуждается, на сегодняшний день многие политики со мной об этом говорили. Но я бы не хотел детализировать прессе, о чем идет речь.

Подготовлено по сообщениям СМИ