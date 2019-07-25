Место встречи – Калининград

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С 1 июля на территории Калининградской области начал действовать проект «Электронная виза», благодаря которому у жителей 53 государств, включая страны Европейского союза, появилась возможность посетить этот регион России по упрощенной бесплатной визе.

О том, как начала действовать электронная виза, чем Калининградский регион может быть привлекателен в том числе для литовского туриста, рассказал на встрече с журналистами и туроператорами министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Пресс-конференции прошли в Генеральном консульстве в Клайпеде и в посольстве Российской Федерации в Вильнюсе.

«Конечно, мы не ожидали такого ажиотажа, полагая, что люди будут постепенно привыкать к «новому продукту», смотреть на опыт тех, кто уже побывал в Калининграде. Но этого не произошло, и заявки сразу же стали подаваться в достаточно большом объеме», – рассказал А. Ермак.

Только за первую неделю с начала действия электронной визы поступило 4 тыс. 500 заявок от желающих посетить Калининградский регион. За первые два дня было подано более 2 тыс. заявок на оформление электронной визы, из них половина была из Литвы. Уже по первым результатам можно говорить, что это необычный и интересный проект, который реализуется на территории Калининградской области.

– С чем связан такой поток желающих, в том числе из Литвы?

– У нас достаточно серьезные связи, — считает А. Ермак – много друзей, родственников, и, когда возникает такая возможность (причем бесплатная), естественно, люди спешат ею воспользоваться.

Туризм – одна из динамично развивающихся отраслей сегодня. Только в прошлом году наш регион посетили 1 млн 520 тыс. туристов. Сразу оговорюсь, что мы считаем только тех, кто переночевал в Калининградской области. Согласно российской методике подсчета, туристом считается тот, кто провел не менее 24 часов либо переночевал на территории России. Мы не считаем тех, кто въехал и выехал, хотя этот поток огромен, и «средний чек» у тех людей, кто приезжает к нам, например, за бензином, гораздо выше, чем у тех, кто приезжает к нам как турист. (Средний чек – это сумма всех совершенных клиентами покупок за определенный период времени, деленная на количество чеков за тот же период. – Прим. «ЛК»).

Что касается туристов, которые посетили Калининградскую область в прошлом году и которых мы считаем, то 172 тыс. составили иностранные туристы, в основном жители Германии, Польши, Литвы. Прошлый год был взят за новую точку отсчета, поскольку это был год чемпионата мира по футболу, когда к нам приехало большое количество иностранцев-болельщиков. Теперь исходя из этой цифры мы смотрим, как мы «прирастаем» по туристическим показателям. Уже сегодня по бронированию мест в гостиницах мы можем утверждать, что июль-август улучшил показатели этого же периода прошлого года.

– Чем привлекателен Калининградский регион для туристов?

– В первую очередь — историко-культурным наследием. Калининград представляет собой уникальный регион. С одной стороны, это очень компактная территория: от границы Литвы до границы Польши — всего 280 км, хороша развита сеть дорог, когда до самых экзотических достопримечательностей можно доехать на обычной машине. С другой стороны, хорошее соотношение цены и качества. Наши отельеры, рестораторы стараются подтянуть сервис до европейского уровня, поэтому он достаточно высокого качества.

Здесь можно застать сразу несколько исторических периодов начиная от древних пруссов, Тевтонского ордена, Восточной Пруссии до немецкого, советского и современного российского периодов. Когда меня просят охарактеризовать Калининградскую область одним словом, я говорю – эклектика, только в хорошем смысле этого слова, потому что вы можете увидеть все и сразу. Пусть в небольшом объеме и масштабе, но это особенно важно, когда вы ограничены во времени.

В «Топ-5» причин приехать в Калининградскую область, конечно, входят Куршская коса – наше общее с Литвой достояние; янтарь – тоже наше общее достояние, как один из главных поводов приехать в наш макрорегион Балтийского моря; Кафедральный собор и могила И. Канта; рыбная деревня в Калининграде как повод хорошо прогуляться и вкусно поесть, а Музей мирового океана – это единственная легальная возможность побывать внутри российской подводной лодки, покрутить перископ и посмотреть, что из себя представляют торпедные аппараты. На сегодняшний день это, наверное, самый лучший музей морской техники в России.

В рамках совместного проекта с Польшей в Калининградском регионе будет оборудована велодорожка, которая протянется от Куршской косы до Балтийской косы, ее протяженность составит 51 км. Первый этап в 33 км Калининград начинает реализовывать уже в этом году. Это будет самая живописная велодорожка в Европе, потому что она будет практически полностью проходить по берегу Балтийского моря. Реализация проекта рассчитана на три года, а велодорожка пройдет через Зеленоградск, Пионерский и Светлогорск.

Еще один проект, реализацию которого планируют закончить к 2020 году, – это строительство большого грузопассажирского порта для паромов и круизных судов в Пионерском. В будущем мы рассчитываем иметь до 100 судозаходов в год (для сравнения – Клайпедский порт принимает около 56 круизных лайнеров). Этот проект даст Калининградской области совершенно новый туристический поток, а первых туристов планируем принять в 2021 году.

Кроме того, создается новый интересный проект туристического маршрута в центре Калининграда – Музейный квартал. Это круговой 7-километровый маршрут от острова Канта, который включает в себя целый ряд музеев – Музей Канта, Музей толерантности в новой отстроенной синагоге, Музей русской живописи, который строится на частные средства, Музей изобразительных искусств, туда же входит Музей мирового океана, Фридрихсбургские ворота, бункер Ляша, где была подписана капитуляция Кенигсберга.

– В каком состоянии сейчас находится музей К. Донелайтиса в поселке Чистые Пруды?

– В достаточно неплохом. Сейчас мы выиграли проект по литовско-калининградской программе на реставрацию музея Донелайтиса. В самой кирхе (где находится музей) необходимо переоборудовать печное отопление и сделать небольшой косметический ремонт. На реставрационные работы выделено приблизительно 30 млн рублей (около 400 тыс. евро).

– Если говорить об упрощенной визе в Калининград, то на что следует обратить внимание в первую очередь, чтобы избежать недоразумений на границе?

– Во-первых, надо очень внимательно вносить данные при заполнении электронной визы. Бывают случаи, когда данные анкеты не совпадают с данными паспорта. Возможно, неправильно была написана фамилия (документ заполняется либо русскими, либо латинскими буквами).

Во-вторых, на автомобиль, приобретенный по лизингу, необходим сопроводительный документ. Это может быть доверенность от лизинговой компании на возможность вывоза этой машины за рубеж. Правда, это требование никак не связано с электронной визой – такой порядок действует для любой визы и распространяется на перемещение автомобиля через границу.

Еще раз хочу напомнить, что граждане Литвы могут оформлять однократные деловые, гуманитарные и туристические визы (медицинский туризм входит в туристическую визу) в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области на специализированном сайте http://electronic-visa.kdmid.ru Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления-анкеты, заполненного в электронной форме не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Въехать по электронной визе можно будет один раз. Визу рекомендуется распечатать и иметь при себе, однако пограничникам достаточно будет показать ее электронную версию в мобильном телефоне. Электронная виза выдается на срок действия 30 дней начиная с даты выдачи и с разрешенным сроком пребывания по ней на территории Калининградской области до 8 суток, которые считаются с даты въезда.

На сайте Информационно-туристического центра www.visit-kaliningrad.ru вы можете получить всю информацию по посещению Калининградской области.

Инф. «ЛК».