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Год тюрьмы за три безбилетных проезда в год

Фото pixabay.com

В прошлом году лиц, пытавшихся проехать «зайцем» в общественном транспорте Берлина, зарегистрировано было около полумиллиона. Впрочем, это только те, кто нарвался на контролеров.

На самом же деле «зайцев» значительно больше — считается, что их число доходит до 3,5 процента от общего числа пассажиров в Германии. А это уже миллионы людей!

Как передает АЗЕРТАДЖ, в том же 2018 году отбывать тюремное наказание за безбилетный проезд немецкие суды приговорили 65 «зайцев». Это, в основном, те, кто не стал платить, так сказать, «анонимно» на месте поимки (а стоит штраф 60 евро, и показывать документы, если платишь на месте, не требуется) и личность которых была установлена и занесена в черный список берлинского общественного транспорта. А ведь если попадаешься третий раз за год и каждый раз не платишь на месте, а контролерам приходится устанавливать твою личность, то штрафом дело может уже не ограничиться. В базе данных твое имя высвечивается уже как «злостный рецидивист», и тогда дело начинает пахнуть решеткой.

Максимальный срок наказания за проезд «зайцем» — год лишения свободы. И это за нежелание заплатить 60 евро.

Однако, даже судьям не особо хочется отправлять безбилетников «на нары». Ведь день пребывания заключенного в тюрьме обходится казне в 150 евро.

Поэтому наказывать, вроде бы надо — закон обязывает, но, с другой стороны, ни одному немецкому налогоплательщику не нравится идея содержать за счет народных денег тех, кто любит «прокататься с ветерком».

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