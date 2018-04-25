В Бельгии ополчились против... кошек

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Исследования последних 15 лет показали, что кошки являются одними из наиболее вредных для окружающей среды хищников на Земле.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в одной только Бельгии, по оценкам статистов, домашние кошки ежегодно убивают 141 миллион мелких животных. Здесь, как и в соседней Франции, домашние кошки являются основной причиной гибели садовых птиц.

В последнем исследовании внимание ученых было сконцентрировало на «домашних кошках в их свободном выгуле», то есть на тех кошках, которые проводят часть или всю свою жизнь на открытом воздухе вне полного контроля со стороны людей (в том числе бездомные и дикие кошек). По его результатам двое бельгийских юристов пришли к выводу, что разрешение кошкам иногда выходить на открытый воздух для свободного времяпровождения «противоречит требованиям, установленным Законом ЕС об охране природы для защиты птиц и других диких животных».

По их мнению, это считается преднамеренным созданием условий для убийства кошками охраняемых животных, что нарушает директивы ЕС.

«Что касается бездомных и диких кошек, то их необходимо отлавливать, так как они, будучи хищниками, представляют угрозу для охраняемых видов животных», — объясняют юристы, требующие, чтобы государства-члены ЕС ввели запрет на свободный выгул кошек на открытом воздухе.