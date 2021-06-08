Годовое сообщение президента приятно удивило – С. Сквярнялис

По словам экс-премьера, как во внутренней, так и во внешней политике были представлены важнейшие сферы, выявлены самые актуальные проблемы, представлены оценка и предложения.

«То, что мы наблюдаем, было четко названо, то есть, что под прикрытием пандемии, не ведутся важнейшие дела в государстве», – сказал С. Сквярнялис.

«Он также упомянул и то, что мы здесь, в сейме, прекрасно видим – это двуличность правящих. Когда они были в оппозиции, их действия были совершенно противоположными», – сказал он.

Лидер оппозиции также разделяет мысли президента и по поводу претензий на монополию на правду, рассмотрение мало значащих вопросов.

В годовом сообщении Г. Науседа отметил, что мы не являемся зрелой демократией, если нападаем, принижая собственных граждан, у которых иное мнение, чем у тех, кто сами себя посадили на престол и в публичном пространстве закрепили себя как представители Министерства правды».

С. Сквярнялис сказал, что услышал и хорошие слова о проделанных правительством делах.

Президент упомянул одноразовые выплаты пенсионерам, бесплатные лекарства, субсидии за простои.

Во вторник Г. Науседа выступил в сейме со своим вторым годовым сообщением.