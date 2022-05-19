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Гондурас отказался от 90 тыс. доз вакцины от коронавируса детям, которые дарит Литва

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Гондурас отказался от подаренных Литвой  90 тыс. доз вакцины против коронавируса для детей.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которым предлагается признать недействительным предыдущее решение кабинета министров Литвы о безвозмездной помощи в размере «до 90 тыс. ед. детских доз вакцины Comirnaty».

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Как говорится в документе, нота Гондураса, в которой он отказывается от упомянутых вакцин, была получена 9 мая.  

Как сообщили позднее BNS в Министерстве иностранных дел, Гондурас отказался принять вакцины на том основании, что он получил уже достаточное количество вакцин в рамках программы Covax.

По сообщению Гондураса, полученного достаточно для удовлетворения текущих потребностей населения страны в иммунизации.

Литва решила выделить в дар вакцины, разработанные BioNTech и Pfizer, в середине апреля. Правительство основывало это решение на просьбе о помощи этого государства из Центральной Америки.

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