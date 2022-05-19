Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал Джентилони.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях побывал с дипломатическим визитом в Брюсселе, целью которого являлось, в частности, продвижение шестого пакета санкций Европейского Союза, который должен включать нефтяное эмбарго. Но постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России.

Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти. Позже появилась информация, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза. Для принятия решения по этому вопросу требовалась дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступили против этой меры, так как опасались, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.