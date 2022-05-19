В НАТО возникли разногласия по поводу усиления в Восточной Европе — СМИ

Как подчеркивает WP, дебаты указывают на разные оценки почти трех месяцев войны в Украине. Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на их территории и новых возможностей, таких как противовоздушная оборона, которые могли бы затруднить вторжение России.

Политики других стран, в том числе Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что беспорядочные силы РФ представляют угрозу территориям НАТО в ближайшее время. Первоначальное решение по данному вопросу должно быть принято до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этом собрании они также дадут первоначальное одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство, если Турция откажется от своих возражений. Подчеркивается, что расширение альянса значительно увеличит его военный потенциал в восточной части.

«Нельзя исключать прямую военную агрессию России против союзников по НАТО. РФ может быстро сосредоточить вооруженные силы против восточной границы альянса», — говорится в совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии.

Документ предусматривает, что контингент численностью около 20 000 человек должен будет быстро добраться до каждой из стран, в случае угрозы. Другие члены блока более осторожно относятся к новым обязательствам в Восточной Европе, опасаясь, в частности, увеличения расходов.

Лидеры Восточной Европы подчеркивают, что выбор «приглушенного ответа» был бы стратегической ошибкой по типу реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году и аннексию украинского Крыма в 2014 году.

Восточноевропейские чиновники говорят, что это был сигнал президенту России Владимиру Путину, что ему может сойти с рук нападение на своих соседей. Они настаивают, чтобы НАТО официально отказалось от основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, который ограничивает постоянное размещение альянса к востоку от Германии в обмен на обязательства России поддерживать мир. Но некоторые политики в Западной Европе и США считают, что соглашение является полезным для будущей координации с Россией и укрепления стабильности.

Они также обеспокоены тем, что альянс отвернется от других угроз, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море.