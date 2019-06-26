Google не будет запрещать подключение своих серверов к Linkomanija

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Председатель Комиссии Литовского радио и телевидения (КЛРТ) Мантас Мартишюс сообщил, что компания интерент-технологий Google не видит технических возможностей ограничения запрещенных в Литве сайтов, среди них – linkomanija.net.

Такую позицию представители Google из США представили на проходившей в мае в Вильнюсе встрече с КЛРТ. Тогда представители двух сторон обсуждали вопрос возможности ограничения доступа к информации через DNS-сервер Google для того, чтобы решения КЛРТ о блокировании сайтов было сложнее обходить и проще реализовывать.

«Во время встречи с представителями Google выяснилось, что по возможности удаления заблокированных интернет-сайтов можно обратиться к Google, заполнив специальную форму в интернете, однако возможность ограничения доступа к информации через DNS-сервер Google трудно реализуема», – представил позицию компании глава КЛРТ.

С начала мая КЛРТ блокировала как минимум десять сайтов, на которых незаконно транслировалось аудиовизуальное содержание. При этом, по словам М. Мартишюса, представители Google добавили, что «у них нет технических возможностей» блокировать доступ к нелегальным сайтам через свой DNS-сервер.

Еще в январе комиссия обязала поставщиков интернет-услуг заблокировать сайт для нелегального обмена произведениями в Литве linkomanija.net, но для некоторых пользователей после изменения настроек интернет-протокола он всё ещё доступен. Адрес linkomanija.net зарегистрирован на Сейшельских островах в Индийском океане от имени компании США Vitality INT и Аревика Аракеляна.