В Литве усиливаются оптимистические настроения – SEB

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В Литве растет оптимизм населения по поводу финансового будущего, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу банка SEB bankas.

«На улучшение ожиданий населения в отношении будущего влияет экономическое положение страны и ситуация на рынке труда. Улучшающиеся ожидания являются хорошим знаком – жители, надеющиеся на рост доходов, более смело принимают решения, связанные с финансами, повышают масштаб потребления в стране», − цитируются в пресс-релизе SEB bankas слова директора Службы розничного банкинга Вайдаса Жагуниса.

В ближайшие 12 месяцев рост своих доходов прогнозируют 38% опрошенных жителей. В прошлом году так считали 36%, а два года назад – 34% респондентов.

Ожидать роста доходов больше склонны мужчины – 40%, среди женщин таких было 35%, люди в возрасте 18-29 лет (58%), жители Каунасского и Вильнюсского уездов (соответственно по 43% и 42%).

Роста доходов в ближайший год не ожидают 42% опрошенных, у 20% не было мнения по этому вопросу.

Опрос в апреле-мае провела компания Norstat, в интернет-опросе приняли участие 1 тыс. респондентов в стране.