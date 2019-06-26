Открыто железнодорожное сообщение между Турцией и Ираном

Фото из открытых источников

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Утром 25 июня в турецкий город Ван прибыл поезд, отправившийся из Тегерана сутками ранее. На пути следования он сделал остановку в Тебризе – столице иранской провинции Восточный Азербайджан. В 21:00 состав отправится в обратный путь.

Железнодорожное сообщение между Турцией и Ираном было прервано в 2015 году из-за атак курдских сепаратистов. Поезда будут ходить один раз в неделю.

Соглашение о его возобновлении было достигнуто в начале июня. Наряду с линией Тегеран-Ван будет начато и сообщение между иранской столицей и Анкарой. В планах – движение на линии Тегеран-Стамбул или Шираз-Стамбул.

Предполагается, что поезда будут содействовать развитию туризма между двумя странами, а также помогут Ирану и Турции достичь объявленной цели — довести торговый оборот до 30 миллиардов долларов в год.